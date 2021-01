Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Niederlangen - Briefkasten aufgebrochen

NiederlangenNiederlangen (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Silvesternacht einen Briefkasten der Post an der Hauptstraße in Niederlangen aufgebrochen. Ob die Täter Briefsendungen daraus entwendeten wird derzeit ermittelt. Es entstand ein geringer Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell