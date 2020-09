Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Zeugen gesucht

Haren (ots)

Bislang unbekannte Täter haben zwischen dem 1.August und vergangenen Mittwoch in der Herz-Jesu Kirche an der Adenauerstraße Sachbeschädigungen begangen. Die Täter zündeten wiederholt mehrere sogenannte Opferkerzen an und verunreinigten durch das Wachs den Teppich des Altarbereiches. Zudem stahlen sie das Kabel eines Mikrofons. Der Schaden beläuft sich auf rund 170 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Haren unter der Rufnummer (05932)72100 entgegen.

