Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Brand endet glimpflich

Emlichheim (ots)

Polizei und Feuerwehr sind am Donnerstagnachmittag zu einem Brand in den Volzeler Mühlenweg alarmiert worden. Aus noch unbekannter Ursache geriet eine Gartenliege in Brand. An Terrasse und Wohngebäude entstand leichter Sachschaden. Die Feuerwehr aus Emlichheim war mit 20 Einsatzkräften vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell