Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Mutmaßliche Einbrecher festgenommen

Nordhorn (ots)

Gestern fanden gegen 17:00 Uhr nach intensiven Ermittlungen, Hausdurchsuchungen an der Bentheimer Straße sowie an der Straße Am Strampel statt. Grund der Durchsuchungen waren mehrere Wohnungseinbrüche im Zeitraum von Juni bis Juli, unter anderem in Nordhorn, Schüttorf und Lingen. Zwei 20-jährige mutmaßliche Täter wurden im Rahmen des Einsatzes im Bereich der Denekamper Straße festgenommen. Die Beamten stellten in den Wohnungen Diebesgut sowie Aufbruchwerkzeug sicher. Die beiden Männer wurden heute dem Haftrichter vorgeführt und befinden sich nun in Haft. Die Polizeibeamten aus Lingen erhielten während des Einsatzes Unterstützung von der Bereitschaftspolizei aus Osnabrück.

