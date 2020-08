Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Brand in Waldstück

Lathen (ots)

Am Freitag kann es um 13:45 Uhr zu einem kleineren Brand in einem Waldstück an der Straße Beim Heuerhause in Lathen. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand löschen. Es entstand kein Schaden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Haren, Tel. 05932/7200, zu melden.

