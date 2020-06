Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Polizei sucht Eigentümer von Motorkran

Am 14. Juni, nachts gegen 02:30 Uhr, war der Polizei Sögel eine männliche Person in Höhe der Mühlenstraße Sögle aufgefallen, die einen sogenannten Motorkran (siehe Foto) hinter sich herzog. Zur Herkunft des Geräts konnte die Person keine Angaben machen. Bislang konnte dieser Gegenstand keiner strafbaren Handlung und keinem Eigentümer zugeordnet werden. Die Polizei sucht nun den Eigentümer des Motorkrans oder Personen die Angaben zu diesem machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Sögel, Tel. 05952/93450.

