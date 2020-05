Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Uelsen - Radfahrerin angefahren

Uelsen (ots)

Gestern kam es gegen 17:15 Uhr zu einer Unfallflucht auf der Neuenhauser Straße in Uelsen-Lemke. Dort wurde eine Fußgängerin auf dem Geh-/Radweg neben der Fahrbahn von zwei Rollern überholt. Dabei wurde sie von einem der Fahrzeuge touchiert und stürzte in den Grünstreifen und verletzte sich. Die Roller flüchteten vom Unfallort. Einer soll babyblau gewesen sein, mit Chromteilen am Heck. Er war mit einer Person besetzt. Auf dem anderen saßen zwei Personen. Eine der beiden -vermutlich ein Mädchen- soll ein rotes Oberteil mit Blümchenmuster getragen haben. Hinweise bitte an die Polizei Nordhorn unter 05921-3090 oder die Polizeistation Uelsen unter 05942-358.

