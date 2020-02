Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Werkzeug gestohlen

Bad Bentheim (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Dienstag in einen Schuppen an der Kolonatstraße eingedrungen. Sie stahlen neben einer Motorsense, einer Bohrmaschine und einem Fahrradträger, diverses weiteres Werkzeug. Der Schaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer (05922)9800 entgegen.

