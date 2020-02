Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Engden/Drievorden - Sachbeschädigungen an Bushaltestellen

Engden/Drievorden (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es an der Schüttorfer Straße in Engden/Drievorden zu Sachbeschädigungen. Zwischen dem Schlaettweg und dem Oberescher Weg wurde die Scheibe eines Bushaltehäuschens eingeschlagen. Eine Bushaltestelle weiter wurden mehrere Fahrräder demoliert. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer (05922)9800 zu melden.

