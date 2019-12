Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen/Twist - Taxifahrer überfallen

Meppen/Twist (ots)

Am frühen Sonntagmorgen wurde eine 54-jährige Taxifahrerin von einem unbekannten Fahrgast mit einem Messer bedroht und ausgeraubt. Der Mann war gegen 4.30 Uhr im Meppener Kneipenviertel in das Taxi eingestiegen und gab an, nach Hesepe gebracht werden zu wollen. Nach kurzer Fahrt zog er ein Messer, bedrohte die Fahrerin und wies sie an, ihn nach Twist zu bringen. Im Wendehammer der dortigen Dieselstraße stieg er aus und flüchtete unter Mitnahme der Tageseinnahmen des Opfers in unbekannte Richtung. Der Täter wird als etwa 40 bis 45 Jahre alt und ungefähr 1,75 bis 1,80 Meter groß beschrieben. Er hat blondes, sehr kurz geschnittenes, schütteres Haar und blasse Haut. Bekleidet war er mit einem weißen Hemd mit dunklem Aufdruck im Bereich der Schulter. Er sprach akzentfreies deutsch. Weitere Details zur Beschreibung liegen aktuell nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

