Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle-Sachbeschädigung an Grundschule

Spelle (ots)

Unbekannte Täter beschmierten mittels weißer Farbe die Holzwand eines Schuppens an der St. Johannes Grundschule im Rektor-Boyer-Weg. Als Tatzeitraum dürfte die Nacht von Montag auf Dienstag in Frage kommen. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05977/929210 bei der Polizei in Spelle zu melden./hbr

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell