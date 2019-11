Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - 29-Jähriger ausgeraubt

Meppen (ots)

Am frühen Samstagmorgen ist es in der Bahnhofstraße zu einem Raub gekommen. Ein 29-jähriger Mann war gegen kurz nach 5 Uhr mit einer sechs- bis siebenköpfigen Gruppe junger Männer und Frauen in Streit geraten. Nachdem er zunächst rassistisch beleidigt wurde, schlugen ihn mehrere Personen zu Boden, hielten ihn fest und raubten ihm sein Mobiltelefon sowie ein Päckchen Tabak und eine Schachtel Zigaretten. Anschließend flüchteten sie in Richtung der Diskothek Rockpalast. Das Opfer wurde leicht verletzt. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

