Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Eigentümer eines E-Bikes gesucht

Meppen (ots)

Die Polizei sucht den Eigentümer eines E-Bikes. Das Fahrrad wurde bereits am 3. April bei einem Unternehmen an der Emsstraße sichergestellt. Ein bislang unbekannter Täter hatte es dort zurückgelassen, nachdem er ein Ausstellungsrad unterschlagen hatte. Es handelt sich um ein schwarzes Damen-E-Bike der Marke Cube. Der Eigentümer wird gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer (05931) 949 0 zu melden.

