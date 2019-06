Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - 23-Jähriger in Untersuchungshaft

Nordhorn (ots)

Am frühen Samstagabend sind Beamte der Autobahnpolizei Lingen an der Denekamper Straße in Nordhorn auf zwei Männer aufmerksam geworden. Die beiden 23- und 29-jährigen Fußgänger aus Lingen und Nordhorn waren soeben von den Niederlanden aus über die Grenze gekommen. Bei anschließender Kontrolle fanden die Polizisten bei dem 23-Jährigen etwa 50 Gramm Amphetamin und 60 Ecstasytabletten und 17 Gramm Marihuana. Ihm gelang zwischenzeitig kurzfristig, nach vorangegangenem Widerstand, die Flucht. Er konnte allerdings wenig später in einem nahegelegenen Getreidefeld festgenommen werden. Gegen beide Männer wird nun ermittelt. Der 23-Jährige wurde am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt und anschließend in die JVA eingeliefert. Ob der 29-Jährige auch etwas mit dem Drogenschmuggel zu tun hatte, ist aktuell unklar.

