Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Einbruch in Einfamilienhaus

Lingen (ots)

In der Straße am Wildwechsel ist es am vergangenen Wochenende zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Unbekannte Täter hebelten zwischen Samstagmittag und Sonntagmittag eine Tür auf und durchsuchten die Räume. Wertgegenstände oder Bargeld erlangten die Täter dabei nicht. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

