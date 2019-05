Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Gefährliche Körperverletzung

Lingen (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 04:45 Uhr, kam es in der Diskothek 'Joker' am Schwarzen Weg zu einer gefährlichen Körperverletzung, bei der ein 32 jähriger Mann aus Lingen erhebliche Gesichtsverletzungen erlitt. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen versetzte ein 23 jähriger Mann aus Geeste dem Opfer zunächst ohne erkennbaren Anlass einen Faustschlag ins Gesicht. Anschließend trat der Täter dem am Boden liegenden Lingener mit dem Fuß gegen den Kopf. Hierdurch erlitt das Opfer neben einer blutenden Platzwunde auch einen Nasenbeinbruch. Er musste durch hinzugerufene Rettungskräfte ärztlich versorgt werden. Zeugen, die weitere Angaben zum Tathergang machen können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0591-870 mit der Polizei Lingen in Verbindung zu setzen. /hue

