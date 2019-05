Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lohne - Angriff mit Pfefferspray durch maskierten Täter

Lohne (ots)

Am Samstagabend, um 23:00 Uhr, kam es am Hintereingang einer Pizzeria an der Hauptstraße zu einem Angriff auf einen 18 jährigen Mann aus Lohne. Als dieser den Hinterausgang des Lokals nutzte wurde er von einem maskierten Täter angegriffen und mit Pfefferspray attackiert. Anschließend schlug der Täter dem Opfer vermutlich mit einem bislang unbekannten Gegenstand auf den Kopf. Nach der körperlichen Auseinandersetzung flüchtete der Täter. Das Motiv ist bislang unklar. Geld wurde nicht erbeutet. Zeugen, die weitere Angaben zum Tathergang machen können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05921-3090 mit der Polizei Nordhorn in Verbindung zu setzen. /hue

