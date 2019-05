Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Strohlager in Brand

Schüttorf (ots)

Gestern Abend geriet aus noch ungeklärter Ursache ein Strohlager in der Straße Am Waldrand in Brand.

Eine Zeugin war gegen 22:35 Uhr auf das Feuer aufmerksam geworden und verständigte die Rettungskräfte. Die Feuerwehren aus Schüttorf und Isterberg waren mit insgesamt zehn Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort und löschten die ca. 80 brennenden Strohballen ab. Angrenzende Bäume wurden durch das Feuer ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell