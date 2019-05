Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel- Wolf verendet nach Zusammenstoß mit PKW

Sögel (ots)

Heute Morgen kam es gegen 06:40 Uhr auf dem Schlagbrückener Weg zu einem Verkehrsunfall mit einem Wolf.

Ein 42-jähriger Meppener fuhr mit seinem PKW den Schlagbrückener Weg in Richtung Stavern, als das Tier über die Fahrbahn lief und mit dem Auto kollidierte. Der Wolf verendete am Unfallort. Der Autofahrer blieb unverletzt. An dem PKW entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Der zuständige Kreisveterinär und gleichzeitig Wolfsberater war ebenfalls vor Ort und wird den toten Wolfsrüden nun weiter untersuchen.

