Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Auffahrrampen gestohlen

Wietmarschen (ots)

In der Nacht zu Montag wurden auf dem Tank-und Rastparkplatz an der A31 zwei LKW-Anhänger beschädigt. Die unbekannten Täter beschädigten die Planen zweier Anhänger um Einsicht auf die Ladefläche zu bekommen. Ladung stahlen die Täter in beiden Fällen nicht. Von einem Auflieger entwendeten die Täter zwei Auffahrrampen. Der Abtransport dieser Rampen dürfte mit einem größeren Fahrzeug erfolgt sein. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)87715 entgegen.

