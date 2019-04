Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lähden - Brand in Garage

Lähden (ots)

Am Montagabend ist es in der Straße Alte Molkerei zum Brand eines Autos gekommen. Verletzt wurde niemand. Die VW Caravelle fing gegen 17.45 Uhr in der Garage eines Privathauses Feuer. Die Wehrkräfte waren schnell vor Ort und konnten ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindern. Schadenshöhe und Brandursache sind noch nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell