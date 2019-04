Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Radfahrer verletzt

Nordhorn (ots)

Am Ostermontag ist es gegen 09.55 Uhr am Ootmarsumer Weg zu einem Verkehrsunfall zwischen mehreren Radfahrern gekommen. In Höhe der Hausnummer 119 wollten drei Personen einen unbekannten Mann auf einem Lastenfahrrad überholen. Sie kündigten dies akustisch an. Als der erste an diesem vorbei war, scherte der Lastenradfahrer wieder nach links auf den Radweg ein. Die nachfolgende Radfahrerin musste ausweichen und stieß mit dem dritten Radler zusammen. Der Fahrer mit dem Lastenrad entfernte sich gemeinsam mit seiner ebenfalls unbekannten Begleiterin unerlaubt von der Unfallstelle. Ein Beteiligter wurde leicht verletzt. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 entgegen.

