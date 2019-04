Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dörpen - Scheibe eingeschlagen

Dörpen (ots)

Am Montagabend wurde gegen 21:45 Uhr die Glasscheibe einer Haltestelle in der Straße An der Düne zerstört. Zwei unbekannte männliche Personen seien anschließend geflüchtet.

Der Schaden beläuft sich auf ca. 400 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Dörpen unter der Rufnummer (04963)8911 entgegen.

