Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Kein Führerschein, keine Versicherung, falsche Kennzeichen

Werlte (ots)

Die Polizei Sögel hat am Sonntag einen 17-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der ohne Führerschein und ohne Versicherungsschutz unterwegs war. Er wurde gegen 3.50 Uhr durch eine Streifenbesatzung auf dem Lerchenweg angehalten und kontrolliert. Die Beamten stellten fest, dass an dem Opel Corsa falsche Kennzeichen montiert waren. Der Jugendliche wird sich nun gleich wegen mehrerer Delikte verantworten müssen. Er wurde in die Obhut seiner Mutter übergeben.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell