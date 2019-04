Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Neue Polizeichefin besucht die Wasserschutzpolizei

Meppen (ots)

Die neue Leiterin der Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim, Polizeidirektorin Nicola Simon, hat kürzlich die Wasserschutzpolizei (WSP) in Meppen besucht. Begleitet wurde sie vom Leiter Einsatz der Inspektion, Kriminaloberrat Klaus Albers, und dem Vorsitzenden des Personalrats, Erster Polizeihauptkommissar Klaus Herbers.

Nach einer kurzen Vorstellung der Polizeichefin informierte der Leiter der Wasserschutzpolizeistation, Polizeihauptkommissar Heinz-Gerhard Elsen, über die besonderen Aufgaben. Anschließend nahmen die Besucher an einer Streifenfahrt auf einem der Boote der WSP teil, um so einen noch näheren Einblick in die Arbeit auf dem Wasser zu erhalten. Dabei wurde auch deutlich, dass der Zuständigkeitsbereich der Wasserschutzpolizei sich weit über die Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim hinaus erstreckt.

Nicola Simon versprach auch über den ersten Austausch hinaus einen engen Kontakt mit den Beamten dieser besonderen Polizeieinheit zu pflegen. Die Wasserschutzpolizei Meppen sorgt mit zwei Booten für Sicherheit auf den Wasserstraßen von der Grenze zu Nordrhein-Westfalen bis zur Schleuse Oldenburg. In der Polizeistation der WSP verrichten neun Polizeibeamte ihren Dienst.

Bild 1 und 2 (von links):

PHK Bernhard Schroer, EPHK Klaus Herbers, KOR Klaus Albers, PD NicolSimon, PHK Elsen, POK Kleen

