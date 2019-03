Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Radfahrer gesucht

Haren (ots)

Am vergangenen Freitag kam es gegen 06:30 Uhr auf der Emmelner Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem unbekannten Radfahrer und einer 33-jährigen Autofahrerin. Die Frau beabsichtigte mit ihrem Auto von der Reetfehnstraße kommend nach rechts in die Emmelner Straße abzubiegen, als ein von rechts kommender Radfahrer die Vorfahrt missachtete und mit dem Auto der Frau zusammenstieß. Der Radfahrer blieb unverletzt. Der unbekannte Radfahrer und weitere Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer (05932)72100 zu melden.

