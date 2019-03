Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Radfahrerin verletzt

Schüttorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Straße Schmidtsmeetken wurde gestern Nachmittag eine Radfahrerin verletzt. Sie wurde von einem schwarzen Kleinwagen erfasst, der aus der Pferdemaate kam. Bei dem Sturz zog die Radfahrerin sich Verletzungen am Bein zu. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Der Autofahrer und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Telefonnummer (05922) 98 00 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Inga Graber

Pressestelle

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell