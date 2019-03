Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - 19-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Meppen (ots)

Heute Morgen wurde ein 19-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt.

Der junge Mann aus Meppen fuhr gegen 07:50 Uhr mit seinem Auto die Teglinger Straße in Richtung Osterbrock, als er aus noch ungeklärter Ursache auf der nassen Fahrbahn von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Auto entstand Totalschaden.

