Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Esterwegen - Versuchter Einbruch in Kindergarten

Esterwegen (ots)

Zwischen Freitag und Dienstag versuchten bislang unbekannte Täter in die Kindertagesstätte St.Marien in der Straße Zum Dorfplatz einzudringen. Die Täter versuchten vergeblich eine Tür aufzuhebeln und verließen den Tatort anschließend ohne Beute erlangt zu haben. Der Schaden beläuft sich auf ca. 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961)9490 entgegen.

