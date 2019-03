Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Aschendorf - Entlaufene Schafe greifen Passanten an

Aschendorf (ots)

Am Mittwochmorgen haben zwei entlaufene Schafe auf dem Gelände des Dorfgemeinschaftshauses an der Glatzer Straße mehrere Passanten angegriffen. Eine 43-jährige Frau aus Papenburg wurde dabei gegen 7.20 Uhr leicht am Oberschenkel verletzt. Die aggressiven Tiere waren nach Zeugenangaben bereits mehrfach ausgebrochen und waren dann jeweils auf unterschiedliche Personen losgegangen. Die Polizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Eigentümer der Tiere aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell