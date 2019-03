Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Herzlake - LKW kommt auf Acker zum Stehen

Herzlake (ots)

Gestern Morgen kam es gegen 07:20 Uhr auf der Löninger Straße zu einem Verkehrsunfall. Verletzt wurde dabei niemand.

Ein 18-jähriger fuhr mit seinem Gespann, LKW und Anhänger, die B213 aus Cloppenburg kommend in Richtung Haselünne. Aus noch ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und auf einem angrenzenden Acker zum Stehen. An Zugmaschine und Anhänger entstanden Sachschäden in unbekannter Höhe. Das Gespann wurde abgeschleppt.

