Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Kirchenkollekte gestohlen

Papenburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter ist am Sonntagvormittag gegen 10.30 Uhr in einen rückwärtigen Raum der St. Josef-Kirche eingedrungen. Als er dort gerade das Gelder der Kollekte und des Kerzenverkaufs an sich nahm, wurde er von einer Küsterin beobachtet. Sie versuchte den Mann aufzuhalten. Dieser stieß die Frau von sich, so dass sie stürzte. Der Mann konnte mit einem dreistelligen Bargeldbetrag entkommen. Er wird als etwa 1,90 Meter groß, 25 bis 30 Jahre alt und von schlaksiger Statur beschrieben. Bekleidet war er mit einem grauen Parka, wobei er die Kapuze über den Kopf gezogen hatte. Sein Erscheinungsbild war eher ungepflegt. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

