Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Keine Verletzten bei Brand eines Restaurants

Freren (ots)

Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei mussten am Samstagmorgen zum Brand eines Speiselokals an der Lindenstraße ausrücken. Gegen etwa 9.15 Uhr hatten Bewohner des Obergeschosses den Brand bemerkt. Sie konnten sich alle selbstständig und unverletzt ins Freie retten. Bei Eintreffen der Feuerwehren aus Freren, Thuine, Andervenne, Messingen und Spelle, brannte der Dachstuhl bereits in voller Ausdehnung. Den etwa 45 Einsatzkräften gelang es in der Folge die Flammen unter Kontrolle zu bringen und ein weiteres Ausbreiten zu verhindern. Die Brandursache ist aktuell noch unklar. Die Polizei hat das Gebäude beschlagnahmt und ihre Ermittlungen aufgenommen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 300.000 Euro geschätzt.

