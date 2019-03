Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Werkzeuge aus Gartenschuppen gestohlen

Lingen (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Samstag Werkzeuge aus einem Gartenhaus an der Rheiner Straße gestohlen. Sie verschafften sich Zugang über ein angrenzendes Kindergartengelände, drangen in den Schuppen ein und erbeuteten mehrere Motor- und Elektrowerkzeuge. Der Sachschaden wird auf etwa 415 Euro geschätzt. In derselben Nacht hatten sich ebenfalls unbekannte Täter Zugang zu zwei Privatgärten an der Odenwaldstraße und an der Harzstraße verschafft. Sie betraten dort ebenfalls zwei Gartenhäuser und durchsuchten ein unverschlossen vor dem Haus abgestelltes Auto. Beute machten sie vermutlich nicht. Die Ermittler gehen von einem Zusammenhang zu den Taten an der Rheiner Straße aus. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

