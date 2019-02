Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Vrees - Marihuanapflanzen bei Wohnungseinbruch entdeckt

Bild-Infos

Download

Vrees (ots)

Am vergangenen Mittwoch wurde die Polizei in Vrees zu einem Wohnungseinbruch gerufen. Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses bemerkte eine offensichtlich aufgebrochene Wohnungstür und informierte die Polizei. Der Wohnungsinhaber war nicht zu Hause. Schnell stellten die Beamten starken Marihuanageruch in der Wohnung fest und entdeckten im weiteren Verlauf insgesamt neun Marihuanapflanzen sowie entsprechendes Equipment zur Aufzucht. Der Wohnungsinhaber staunte nicht schlecht, als er nach Hause kam. Die Pflanzen und das Zubehör wurden sichergestellt. Bei dem Einbruch wurde eine geringe Menge Marihuana entwendet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell