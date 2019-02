Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - PKW durch landwirtschaftlichen Zug beschädigt

Nordhorn (ots)

Gestern Mittag wurde gegen 13:00 Uhr auf der Veldhauser Straße ein PKW beschädigt. Ein landwirtschaftlicher Zug, bestehend aus einem Traktor und einer mobilen Siebanlage, war auf der Veldhauser Straße in Richtung Neuenhauser Straße unterwegs. Während der unbekannte Fahrer in die Neuenhauser Straße abbog, touchierte die angehängte Siebanlage einen PKW, der sich zeitgleich auf der rechten Fahrspur befand. Der PKW wurde hierbei beschädigt. Der unbekannte Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell