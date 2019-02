Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Rotes Motorrad mit Beiwagen gesucht

Wietmarschen (ots)

Am Dienstagnachmittag ist es gegen 15.20 Uhr auf der Wietmarscher Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein bislang unbekannter Fahrer eines dunkelroten Motorrades samt Beiwagen, war von Lohne in Richtung Wietmarschen unterwegs. In einer Linkskurve geriet er zu weit auf die Gegenfahrbahn, so dass es zu einem Zusammenstoß mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden Nissan kam. Der Motorradfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 entgegen

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell