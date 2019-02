Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Taxifahrer überholt gefährlich

Lingen (ots)

Am Dienstagnachmittag ist es auf der B 213 zwischen Clusorth-Bramhar und Brögbern zu gefährlichen Verkehrssituationen gekommen. Ein bislang unbekannter Taxifahrer war gegen 15.45 Uhr mit seinem Opel Vivaro in Richtung Lingen unterwegs. Obwohl sich im Feierabendverkehr lange Fahrzeugschlangen gebildet hatten, überholte er mehrfach so riskant, dass andere Verkehrsteilnehmer stark abbremsen mussten, um ihm jeweils das Wiedereinscheren zu ermöglichen. Die Polizei sucht weitere Zeugen und Geschädigte. Hinweise werden unter der Rufnummer (0591)870 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell