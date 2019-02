Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Einbruch in Lagerhalle

Haselünne (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen in der Nacht zu Montag in eine Lagerhalle an der Löninger Straße ein und stahlen mehrere Jacken und Pfandflaschen. Zudem wurde eine Seitenscheibe eines dort abgestellten Verkaufswagens beschädigt. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haselünne unter der Rufnummer (05961)955820 zu melden.

