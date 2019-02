Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Unbekannte Täter brechen mehrere Transporter auf

Werlte (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Donnerstag gleich mehrere Firmentransporter auf. Zielrichtung war dabei in allen Fällen der Diebstahl diverser Baumaschinen. Die verschlossenen Transporter standen in der Kurt-Schumacher-Straße und im Wacholderweg. In einem Fall gingen die Täter leer aus. Dieser Transporter stand vor einem Wohnhaus in der Straße Osterend. Die Höhe des Gesamtschadens wird auf mehrere Tausend Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Werlte unter der Rufnummer (05951)993920 zu melden.

