Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Warnbaken beschädigt

Haselünne (ots)

Am Mittwochabend kam es gegen 19:30 Uhr an der Einmündung Krummer Dreh und Hasestraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der unbekannte Fahrer eines LKW beschädigte beim Abbiegen gleich mehrere Warnbaken und Rohre. Anschließend fuhr er in Richtung Markt weiter. Es dürfte sich um einen 40-Tonner mit gelben Kennzeichen gehandelt haben. Hinweise nimmt die Polizei in Haselünne unter der Rufnummer (05961)955820 entgegen.

