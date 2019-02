Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Dunkelrotes Fahrzeug gesucht

Papenburg (ots)

Am Mittwochvormittag ist es an der Straße Splitting rechts zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Fahrerin eines schwarzen Hyundai war gegen 10.40 Uhr in Richtung Osterkanal unterwegs, als ihr dort auf ihrer Fahrspur ein dunkelrotes Fahrzeug entgegenkam. Sie musste nach rechts ausweichen und stieß dabei gegen einen dort geparkten weißen Transporter. Das dunkelrote Fahrzeug fuhr ohne anzuhalten weiter. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell