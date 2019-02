Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Mit 2,24 Promille am Steuer

Werlte (ots)

Am Mittwochnachmittag hat die Polizei Sögel an der Kellerstraße in Werlte einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Gegen 16.20 Uhr wurde der 53-Jährige Mann einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,24 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell