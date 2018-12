POL-EL: Surwold - Hecke in Brand

Surwold (ots) - Gestern Abend geriet gegen 19:30 Uhr aus noch ungeklärter Ursache in der Papenburger Straße eine Hecke in Brand. Die 2,50 Meter hohe Lebensbaumhecke konnte durch die Freiwillige Feuerwehr aus Surwold zügig gelöscht werden, so dass an dem angrenzenden Wohnhaus keinerlei Schaden entstand. Der Schaden der Pflanzen wird auf ca. 600 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 in Verbindung zu setzen.

