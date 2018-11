POL-EL: Lingen - 34 -jähriger Niederländer nach schwunghaftem Drogenhandel im Emsland und der Grafschaft Bentheim festgenommen

Lingen (ots) - In der letzten Woche konnte ein 34-jähriger Niederländer im ammerländischen Wiefelstede nach umfangreichen Ermittlungen wegen Drogenhandels festgenommen werden.

Bereits im März 2018 wurde der Mann aus Schoonebeck (NL) beim Handel mit 245 Gramm Marihuana in Lingen vorläufig festgenommen. Nach einer Vernehmung musste er aufgrund fehlender Haftgründe entlassen werden. Unbeeindruckt des ausstehenden Strafverfahrens, führte er seinen umfangreichen Drogenhandel im Emsland und der Grafschaft Bentheim auch weiterhin fort.

Im Mai 2018 richtete die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim zur Bearbeitung des Ermittlungskomplexes in Lingen eine Ermittlungsgruppe ein. Die Ermittlungen ergaben, dass der Niederländer seit Oktober 2016 von seinem Wohnsitz in den Niederlanden aus regelmäßig Marihuana, Haschisch, Amphetamin, Ecstasy-Tabletten und Kokain nach Deutschland einführte und an Drogenhändler aus dem Emsland und der Grafschaft Bentheim gewinnbringend verkaufte. Derzeit wird ihm unter anderem der Handel mit 48 kg Marihuana, 1,4 kg Amphetaminen, mehreren hundert Gramm Haschisch und Kokain sowie 1315 Ecstasy-Tabletten zur Last gelegt. Die Unterhändler mussten je nach Qualität für das Gramm Marihuana zwischen 4 EUR und 5, 50 EUR und das Gramm Kokain 60 EUR bezahlen. Bislang konnten 15 Mittäter des Niederländers im Alter von 19 Jahren bis 36 Jahren ermittelt werden, die ihrerseits den Drogenmarkt im Emsland und der Grafschaft Bentheim versorgten.

Aufgrund der Ermittlungsergebnisse erließ das Amtsgericht Osnabrück gegen den Niederländer und zwei Mittäter aus dem Emsland Haftbefehle. Auch die Haftbefehle gegen die Mittäter wurde zwischenzeitlich vollstreckt.

Bei der Festnahme in Wiefelstede in der vergangenen Woche trafen die Beamten zudem auf Equipment, welches das Betreiben einer größeren Cannabisplantage ermöglicht. Es wurde umfangreiches Material sichergestellt.

Zudem erfolgten Wohnungsdurchsuchungen bei den Unterhändlern in Meppen, Twist, Haselünne, Gersten, Getelo, Uelsen und Ringe. Hier wurden diverse Drogen sowie entsprechendes Dealgeld sichergestellt.

Die intensiven Ermittlungen der Lingener Ermittlungsgruppe dauern auch derzeit noch an.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell