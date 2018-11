POL-EL: Nordhorn - Drei Schwerverletzte nach Unfall

Nordhorn (ots) - Am Freitagabend ist es auf der Lingener Straße (B213) zu einem Verkehrsunfall gekommen. Drei Beteiligte, darunter ein dreijähriges Kind, wurden dabei schwer verletzt. Gegen 18.15 Uhr war ein 53-jähriger Mann aus Wietmarschen mit seinem Ford Transit in Richtung Lingen unterwegs, als er einen vor ihm fahrenden Lkw überholte. Zeitgleich bog ein 34-jähriger Mann mit seinem Citroen C4 aus dem Allendiek nach rechts auf die B213 ab. Dabei übersah er den Überholvorgang des Transporters. Es kam zum Zusammenstoß. Die drei in Schüttorf wohnenden bulgarischen Insassen des Citroen, darunter ein dreijähriges Mädchen, mussten mit schweren aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf etwa 11500 Euro geschätzt.

