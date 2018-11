POL-EL: Sögel - Geschwindigkeitskontrollen auf dem Hümmling

Sögel (ots) - Die Polizei Sögel führte in den vergangenen Tagen mehrere Geschwindigkeitskontrollen durch, zwei davon in Werlte und in Börger. Allein dort wurden 21 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. In Werlte wurde ein Fahrer innerorts mit einer Geschwindigkeit von 79 Kilometern in der Stunde gemessen. In Börger war ein Verkehrsteilnehmer sogar mit 89 Kilometern pro Stunde unterwegs, also knapp 40 km/h zu schnell. Er hat neben einem Bußgeld auch mit einem einmonatigen Fahrverbot zu rechnen. Die Polizei Hümmling wird auch in den kommenden Wochen, insbesondere wegen der Gefahren durch die fallenden Temperaturen weitere Kontrollen durchführen.

