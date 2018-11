POL-EL: Surwold - Zwei Verletzte nach Wendemanöver

Surwold (ots) - Am Freitagmorgen ist es auf der B401 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwei Beteiligte wurden dabei verletzt. Gegen 7.45 Uhr war ein 51-jähriger Mann aus Goch mit seinem Ford Transit in Richtung Surwold unterwegs. Er hielt sein Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand an, um dann in entgegengesetzte Fahrtrichtung zu wenden. Dabei übersah er den entgegenkommenden Mercedes Sprinter eines 25-jährigen Mannes aus Dwergte. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Beteiligten wurden verletzt. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

