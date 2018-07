POL-EL: Bad Bentheim - LKW gestohlen

Bad Bentheim (ots) - Ein bislang unbekannter Täter drang zwischen Samstag und Montag in die Büroräume einer Firma in der Oldenzaaler Straße ein. Er entwendete einen LKW-Schlüssel aus dem Büro und verließ mit dem beladenen LKW das Gelände. Es handelt sich um einen weißen geschlossenen Kastenaufbau des Herstellers Mercedes. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer (05922)9800 in Verbindung zu setzen.

