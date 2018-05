POL-HRO: Verkehrsunfall auf der A24 mit fünf verletzten Personen und über 40.000 Euro Sachschaden

Rostock (ots) - Auf der Bundesautobahn 24 in Richtung Hamburg, zwischen den Anschlussstellen Wöbbelin und Hagenow, ereignete sich in den späten Abendstunden des 02.04.2018 ein schwerer Verkehrsunfall.

Zwischen diesen beiden Anschlussstellen befindet sich eine 10 Km lange Baustelle. Dort werden beide Fahrstreifen auf den Standstreifen geleitet. Bei hohem Verkehrsaufkommen staut sich dort der Fahrverkehr.

Zum Unfallzeitpunkt bemerkte der 60-jährige Fahrer eines polnischen Sattelzuges dieses Stauende zu spät und fuhr auf dieses auf. Dabei wurden vier weitere Fahrzeuge teilweise stark beschädigt. Zwei Personen kamen mit schweren aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus nach Schwerin. Drei weitere Personen wurden leichtverletzt und in das Krankenhaus nach Hagenow verbracht. Die Bergungsarbeiten dauerten mehrere Stunden an. Die Vollsperrung der Strecke konnte gegen 04:30 Uhr aufgehoben werden.

Dörte Andersson Polizeiführerin vom Dienst

